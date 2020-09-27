В приморском океанариуме родился первый в России акуленок-зебра

В приморском океанариуме появился на свет акулёнок-зебра. Это первый в России случай размножения в неволе акул этого вида, передает «Общественное телевидение России».

Малёк родился весом 100 граммов и длиной 27 сантиметров. Яйцо, из которого появился на свет малыш, было отложено 9 марта.

«В России были случаи, когда зебровые акулы откладывали яйца, но случаев развития зародышей и рождения малька зафиксировано не было, наш — первый, — подчеркнул начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. — У нас самка начала откладывать яйца 29 февраля, нерест с перерывами длился более трёх месяцев. Каждое яйцо было поднято, промаркировано и доставлено в научно-адаптационный комплекс для инкубации. Всего в кладке было 56 яиц, но не все оказались оплодотворёнными и хорошо сформированными. На ранней стадии инкубации мы проводили УЗИ-сканирование яиц, позже — визуальное наблюдение за зародышем. Мы внимательно следили за уменьшением желточного мешка —запаса питательных веществ, который находится в капсуле с зародышем. Как только желточный мешок «рассосался», это было сигналом, что акулёнок готов переходить на внешнее питание, а, значит, выйти из яйцевой капсулы».

Первому коренному приморскому акулёнку дали имя Альф. Пока ещё нельзя точно определить пол детёныша, если окажется девочкой — будет Альфой!