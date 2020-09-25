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Медведь попытался отнять у жителя Сахалина беспилотник

Главная Общество
Новосибирск
14:41 25 Сентября 2020
сахалин, животные, технологии, беспилотник
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителю Сахалина Сергею Любаченко удалось снять при помощи квадрокоптера медведя, поедающего рыбу на берегу Охотского моря. Когда медведь заметил его, он попытался отнять у него дрон. Соответствующую запись автор разместил на своей странице в Instagram.

«Как не скормить дрон медведю?», - написал Любаченко в соцсети.

«На следующий день я снова отправился снимать этих медведей, но на этот раз мне не повезло, пока снимал одного, второй задел-таки дрон, я даже не понял, чем, и квадрокоптера я лишился», - рассказал он.

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