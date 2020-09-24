В Оренбурге карагач уступает место кленам, липам и каштанам

Масштабная кампания по озеленению стартует в Оренбурге на следующей неделе. Новые деревья появятся, в частности, в сквере им. Лебедева и Сираева.

«Вместо привычного карагача в Оренбурге появятся остролистные клены Дебора и Друмонди, каштан обыкновенный, липа мелколистная Гринспайер, несколько сортов сирени, рябина, черемуха Колората – этот сорт цветет весной необычными розовыми цветами. Разные сорта кленов имеют различную окраску листьев в течение сезона – это визуально красиво и летом, и осенью. Все растения сформированы и имеют обхват ствола 14-16 см», - привел официальный портал Оренбурга комментарий директора подрядной организации ООО «Центр садовода» Андрея Собчакова.

По данным мэрии Оренбурга, из-за продолжающихся работ на ул. Комсомольской и Правды озеленение там отложено. Высадка зеленых насаждений запланирована на других улицах Южного округа. Будут использоваться ясени (на ул. Чкалова) и различные сорта кленов.

В городской администрации отметили, что породы деревьев были согласованы с общественными активистами и дендрологами.

Фото: официальный портал Оренбурга