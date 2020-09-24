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Вернувшихся из-за рубежа россиян ждет самоизоляция

Главная Общество
Новосибирск
13:53 24 Сентября 2020
роспотребнадзор, заграница, тест
Автор: Sibnovosti.ru
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Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения ПЦР-теста на коронавирус. Как передает «Общественное телевидение России» (ОТР), соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», - говорится в постановлении.

Ранее ОТР сообщало, что Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. А 8 сентября были возобновлены авиаперелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы.

Кроме того, недавно в Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием. В ведомстве отметили, что на данный момент существует «несколько тысяч мутаций коронавируса».

Фото: pixabay.com

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