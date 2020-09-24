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В Новосибирской области 63 заболевших и 73 выздоровевших после COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
12:21 24 Сентября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 остается выше отметки 60 за сутки. Это следует из сегодняшней сводки регионального оперативного штаба.

За последний день зарегистрировано еще 63 случая. Их общее количество достигло 12 715. Выздоровело же уже 11 610 пациентов. В том числе, 73 за минувшие сутки. Продолжает расти и число летальных исходов болезни.  

«Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 64 года и две женщины, им был 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 428 человек», - отметили в региональном штабе.

Как писали Sibnovosti.ru, власти Кемеровской области не исключили сокращения объемов плановой медицинской помощи при сохранении нынешних темпов роста числа заболевших коронавирусом.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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