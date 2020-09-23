В Оренбургской области приняты законы для охраны исторических центров городов

В Оренбургской области приняты два закона, которые призваны сохранить исторические центры городов региона. Соответствующие решения утвердила сессия областного законодательного собрания.

Сессия состоялась сегодня. На ней, в частности, был принят законопроект, вносящий изменения в ст. 4 областного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации…». Как пояснили в пресс-службе заксобрания, он наделяет правительство области правом сдавать в аренду неиспользуемые объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Правительство сможет установить льготную арендную плату, а также определить условия содержания и восстановлению таких объектов.

«Вторым законопроектом предлагается предоставить возможность муниципалам прописать в своих правилах благоустройства требования к внешнему виду элементов благоустройства, расположенных в границах территории исторических поселений регионального значения», - говорится также в сообщении на сайте регионального парламента.

По данным заксобрания, такие исторические центры есть в Бугуруслане, Бузулуке, Оренбурге и Орске.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году в Оренбурге завершили реконструкцию спуска к реке Урал. Оренбургская «лестница» была построена в стиле сталинского классицизма в 1950-е годы.

Фото: сайт законодательного собрания Оренбургской области