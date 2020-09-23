В Новосибирской области объединяются колледжи профобразования

Новосибирский электротехнический колледж перестанет быть самостоятельным юрлицом. Он будет присоединен к Новосибирскому строительно-монтажному колледжу. Об этом говорится в распоряжении правительства региона от 21 сентября. В документе указывается, что решение было принято, в частности, «на основании заключения межведомственной (балансовой) комиссии по рассмотрению вопросов об эффективности управления государственным имуществом».

Согласно другому правительственному распоряжению, объединяются два учреждения образования во втором по величине городе Новосибирской области. Бердский политехнический колледж войдет в состав Бердского электромеханического колледжа. При этом объединенное учреждение получит название Бердский политехнический колледж.

Фото: сайт ГБПОУ «Новосибирский электротехнический колледж»