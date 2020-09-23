Число случаев заболевания коронавирусом в Новосибирской области растет

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области выросло до 65 за сутки. На это указывается в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

В результате общее количество случаев заболевания с начала эпидемии достигло 12 652. Выздоровело же за это время 11 537 человек. В том числе, 92 за последний день.

«Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 59 лет и женщины, им было 53 года, 71 год, 82 года и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 425 человек», - говорится также в сообщении оперативного штаба.

В соседней Кемеровской области число случаев заражения коронавирусом за сутки также растет. За последний день добавилось еще 136 больных, а общее количество случаев к концу 23 сентября, скорее всего, превысит отметку в 9 тыс.

Как писали Sibnovosti.ru, вчера COVID-19 был выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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