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Завершен первый этап благоустройства новосибирского Затулинского парка

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Новосибирск
19:02 22 Сентября 2020
парк, благоустройство, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске после завершения первого этапа благоустроительных работ открылся Затулинский дисперсный парк. Он расположен в Кировском районе.

В ходе первого этапа работ была благоустроена территория парка культуры и отдыха «Бугринская роща», где находятся «Затулинский городок аттракционов» и сквер «Союз кировчан». Здесь выложены пешеходные дорожки, появились сцена и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники. Объем финансирования, по данным пресс-центра мэрии, превысил 180 млн руб.

Второй и третий этапы благоустройства начнутся в 2021 году. Будут обустроены сквер «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль ул. Зорге и Громова, территория у кинотеатра «Рассвет» и здания ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №22».

По данным правительства Новосибирской области, дизайн-проект благоустройства парка разработали московским бюро «Стрелка» и новосибирская мастерская «Адаптик-А». Он предполагает единую концепцию для нескольких, ранее не связанных друг с другом зон.

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