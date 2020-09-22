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В программе «Встречи с издателем» обсудили книгу «Глобальная перестройка»

Главная Общество
Новосибирск
17:24 22 Сентября 2020
книга, обсуждение, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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В 27-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу «Глобальная перестройка». 

2007-2009 годы - мировой экономический кризис или «Великая рецессия», актуализировавшая необходимость перемен? Какие новые концептуальные экономические модели придут на смену господствовавшим в доглобальном мире ХХ века кейнсианству и жесткой денежно-кредитной политике в стиле чикагской школы? Экономическая турбулентность первого десятилетия XXI века, кризис Всемирной торговой организации и что такое посткризисная «новая нормальность» (new normal)?  - об этом в 27 выпуске проекта «Встречи с издателем» с академиком Российской академии наук, руководителем научного направления Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Натальей Ивановой.

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