Андрей Латыпов возглавил национальный парк в Оренбургской области

Директором национального парка «Бузулукский» назначен уроженец Оренбурга Андрей Латыпов. Приказ об этом подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По данным минприроды, Андрей Латыпов занимается охраной природы в госучреждениях и ведомствах более 13 лет. В профильном департаменте министерства он, в частности, участвовал в расширении территории заповедника «Оренбургский».

«В 2015 году занял должность заместителя директора ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», где до настоящего времени руководил службами охраны и лесного хозяйства. За этот период организовал системную работу государственной инспекции, обустройство территорий служебной инфраструктурой, координировал природоохранные мероприятия в заповедниках «Оренбургский» и «Шайтан-Тау», - отметили также в минприроды РФ.

Национальный парк «Бузулукский» расположен в Самарской и Оренбургской областях. Его площадь превышает 1 тыс. кв. км.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ