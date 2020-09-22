На 61 выросло число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области

За минувшие сутки число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 60. Об этом говорится в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

По его данным, за последний день заболел 61 новосибирец. Общее количество случаев заражения с начала эпидемии достигло 12 587. За последний день 78 пациентов выздоровели после коронавируса. Всего болезнь в регионе победили 11 445 человек.

«Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 58 лет и 63 года, и женщина в возрасте 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 420 человек», - привели новые данные с учетом вчерашнего дня в оперативном штабе.

По данным министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, из-за коронавируса на контроле находится 43 образовательные организации – пять дошкольных учреждений (пять заболевших детей) и 29 школ (48 учеников). Кроме того, в девяти школах есть заболевшие педагоги.

Тем временем, как сообщило министерство здравоохранения Новосибирской области, в регион поступила первая партия отечественного препарата «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции. Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска.

Фото: сайт правительства Новосибирской области