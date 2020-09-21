21 сентября
Новосибирск
погода +21 °C
75.03
 
€ 88.96
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 12,5 тысяч

Главная Общество
Новосибирск
13:06 21 Сентября 2020
вирус, пациент, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило отметку в 12,5 тыс. За минувшие сутки зарегистрировано 55 новых заболевших.

Общее число случаев к сегодняшнему утру достигло 12 526. За последний день выздоровели 44 пациента. Таким образом, всего болезнь победили 11 367 новосибирцев.

«Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 71 год и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек», - сообщили также в областном оперативном штабе.

В Кемеровской области число случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки выросло на 124 и достигло 8 704. В последние дни число случаев заражения в сутки в Томской области также превышает новосибирский показатель. 19 сентября администрация региона сообщила о 68 новых пациентах, вчера – еще о 62.

В Республике Тува, по данным ТАСС, сегодня после лечения в Москве от пневмонии вернулся к работе глава региона Шолбан Кара-оол. Тем временем, в регионе установили карантин в  Монгун-Тайгинском районе. Из сообщения на официальном портале республики следует, что очаги COVID-19 выявлены в селах Кызыл-Хая и Мугур-Аксы. На территорию района теперь пропускают только спецтранспорт.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский парк Центральный обновят кизильником и спиреей

Новосибирский парк Центральный обновят кизильником и спиреей

21 Сентября 2020 г.
Новые деревья и кустарники высадят возле детской площадки
Новости Новосибирска: Коронавирусу прогнозируют сезонный характер

Коронавирусу прогнозируют сезонный характер

18 Сентября 2020 г.
Только у 22 из несколько тысяч мутаций коронавируса отмечается стабильное размножение
Новости Новосибирска: Новосибирский оперативный штаб опубликовал новые статданные о ситуации с COVID-19

Новосибирский оперативный штаб опубликовал новые статданные о ситуации с COVID-19

18 Сентября 2020 г.
За минувшие сутки заболело 49 человек
Новости Новосибирска: На карте Новосибирска появятся новые названия

На карте Новосибирска появятся новые названия

18 Сентября 2020 г.
Опросы горожан по наименованию зеленых зон начнутся на следующей неделе
Новости Новосибирска: Еще почти 100 новосибирских пациентов выздоровели после COVID-19

Еще почти 100 новосибирских пациентов выздоровели после COVID-19

17 Сентября 2020 г.
Зарегистрировано 47 новых случаев заболевания
Новости Новосибирска: Для оренбургских детей открыли «IT-куб»

Для оренбургских детей открыли «IT-куб»

16 Сентября 2020 г.
Здесь смогут заниматься до 400 учеников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В производственном здании в Новосибирске взорвался котел

В производственном здании в Новосибирске взорвался котел

18 Сентября 2020 г.
Обошлось без пострадавших
Новости Новосибирска: «Единая Россия» переводит Александра Карелина в Совет федерации

«Единая Россия» переводит Александра Карелина в Совет федерации

18 Сентября 2020 г.
Он будет представлять в сенате новосибирское заксобрание
Новости Новосибирска: Новосибирск намерен закупить автобусы по нацпроекту

Новосибирск намерен закупить автобусы по нацпроекту

18 Сентября 2020 г.
Муниципалитет рассчитывает на 40 машин
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru