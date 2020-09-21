Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 12,5 тысяч

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило отметку в 12,5 тыс. За минувшие сутки зарегистрировано 55 новых заболевших.

Общее число случаев к сегодняшнему утру достигло 12 526. За последний день выздоровели 44 пациента. Таким образом, всего болезнь победили 11 367 новосибирцев.

«Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 71 год и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек», - сообщили также в областном оперативном штабе.

В Кемеровской области число случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки выросло на 124 и достигло 8 704. В последние дни число случаев заражения в сутки в Томской области также превышает новосибирский показатель. 19 сентября администрация региона сообщила о 68 новых пациентах, вчера – еще о 62.

В Республике Тува, по данным ТАСС, сегодня после лечения в Москве от пневмонии вернулся к работе глава региона Шолбан Кара-оол. Тем временем, в регионе установили карантин в Монгун-Тайгинском районе. Из сообщения на официальном портале республики следует, что очаги COVID-19 выявлены в селах Кызыл-Хая и Мугур-Аксы. На территорию района теперь пропускают только спецтранспорт.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области