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Новосибирский парк Центральный обновят кизильником и спиреей

Главная Общество
Новосибирск
09:39 21 Сентября 2020
парк, благоустройство, посадка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске приступили к обновлению посадок в парке культуры и отдыха «Центральный». Здесь высаживают деревья и кустарники.

Озеленением занимается МКУ «Горзеленхоз». По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, новые деревья появятся вокруг детской площадки, которая открылась в августе этого года. Здесь высадят 95 саженцев кизильника блестящего, 180 – спиреи японской, девять – ясеня. По периметру площадки сформируют газон.  

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года в Центральном парке начал работать гидродинамический светомузыкальный фонтан. В августе 2020 года было объявлено о том, что здесь откроется пространство для творчества мастеров граффити под названием «Сарай искусств».

Кроме того, в Новосибирске на прошлой неделе начато благоустройство сквера «Весна», расположенного рядом с Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН. Помимо прочего, там высадят липы, ивы, березы, сирень, снежноягодник и пузыреплодник.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

 

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