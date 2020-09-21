Новосибирский парк Центральный обновят кизильником и спиреей

В Новосибирске приступили к обновлению посадок в парке культуры и отдыха «Центральный». Здесь высаживают деревья и кустарники.

Озеленением занимается МКУ «Горзеленхоз». По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, новые деревья появятся вокруг детской площадки, которая открылась в августе этого года. Здесь высадят 95 саженцев кизильника блестящего, 180 – спиреи японской, девять – ясеня. По периметру площадки сформируют газон.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года в Центральном парке начал работать гидродинамический светомузыкальный фонтан. В августе 2020 года было объявлено о том, что здесь откроется пространство для творчества мастеров граффити под названием «Сарай искусств».

Кроме того, в Новосибирске на прошлой неделе начато благоустройство сквера «Весна», расположенного рядом с Государственной публичной научно-технической библиотекой СО РАН. Помимо прочего, там высадят липы, ивы, березы, сирень, снежноягодник и пузыреплодник.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook