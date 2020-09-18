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Коронавирусу прогнозируют сезонный характер

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Новосибирск
17:00 18 Сентября 2020
вирус, вакцинация, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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Коронавирус может стать сезонным. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Ведомство привело цифры, которые указывают на снижение смертей из-за COVID-19 почти в два раза в процентном соотношении. Такая тенденция наблюдается уже с конца апреля.

При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса. Но только у 22 из них отмечается стабильное размножение. В России у 99% инфицированных выявляют только пару мутаций коронавируса. Эти штаммы весной широко распространились на территории Западной Европы и после этого проникли в нашу страну.

Как сообщил ОТР директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, над детской вакциной ученые начнут работать только в следующем году. Ее создадут на основе вакцины для взрослых, но препарат должен пройти все исследования и получить окончательное регистрационное удостоверение. Это случится, по мнению ученых, через пять, самое долгое - восемь месяцев.

Первыми прививки будут ставить подросткам. Возраст детей, участвующих в испытаниях, будет уменьшаться постепенно.

Фото: «Общественное телевидение России»

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