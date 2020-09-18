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Новосибирский оперативный штаб опубликовал новые статданные о ситуации с COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
13:25 18 Сентября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области вновь число выздоровевших после COVID-19 пациентов примерно вдвое превысило число новых случаев заражения за сутки. Об этом говорится в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

По его сообщению, за минувшие сутки заболели коронавирусной инфекцией еще 49 новосибирцев. Выздоровело же 93 человека. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области зарегистрировано 12 356 случаев COVID-19.

«Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 66 и 76 лет, и женщины, им было 63 года и 73 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек», - говорится в сводке оперативного штаба.

В соседней Кемеровской области число новых случаев заражения остается высоким. Сегодня сайт правительства региона сообщил о 135 заболевших за последний день. В Иркутской области – 123 случая заражения.

Фото: pixabay.com

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