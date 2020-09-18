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На карте Новосибирска появятся новые названия

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Новосибирск
12:17 18 Сентября 2020
опрос, название, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске решили дать названия остающимся безымянными скверам, бульварам и аллеям. Для их выбора будут проведены опросы горожан.

По данным муниципальных властей, речь идет об объектах, которые находятся в ведении МКУ «Горзеленхоз». В настоящее время только у 18 из 96 таких зеленых зон есть названия, закрепленные постановлением мэрии.

«В последнее время поступает много предложений от новосибирцев по поводу присвоения улицам, площадям, скверам, бульварам имен значимых для города личностей, которые здесь работали и сыграли большую роль в истории нашей области и страны в целом», - пояснил мэр Анатолий Локоть.

Опросы начнутся на следующей неделе. Сначала будет предложено дать названия объектам в Дзержинском районе. Как уточнили в пресс-центре мэрии, варианты названий будут предложены исходя из нескольких критериев. В их числе, место расположения сквера, установленный на его территории памятник, историческое название улицы или квартала и др.

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