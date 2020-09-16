Для оренбургских детей открыли «IT-куб»

В Оренбурге открылся первый в регионе центра цифрового образования детей «IT-куб». Он призван повысить привлекательность и доступность новых информационных технологий для школьников.

«IT-куб» открылся на площадке Оренбургского колледжа экономики и информатики. Ранее колледж стал победителем соответствующего конкурса.

«В центре цифрового образования «IT-куб» ежегодно будут бесплатно обучаться 400 детей и подростков от семи до 17 лет. Занятия планируется проводить по шести образовательным программам, отвечающим современным запросам IT-отрасли», - сообщил портал правительства Оренбургской области.

В «IT-кубе» можно будет освоить языки программирования, разрабатывать образовательные приложения для мобильных устройств и т. д.

Фото: портал правительства Оренбургской области