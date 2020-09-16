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Российским заключенным отключают связь

Главная Общество
Новосибирск
16:47 16 Сентября 2020
законопроект, мобильные, осужденные
Автор: Sibnovosti.ru
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В российских тюрьмах могут заблокировать мобильную связь. Предполагается, что это поможет пресечь мошеннические действия и финансовую поддержку заключенных, сообщает «Общественное телевидение России».

Законопроект обяжет операторов связи по письменному требованию руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы оперативно блокировать SIM-карты осужденных. Отмечается, что реализация инициативы исключает дополнительное финансирование подразделений Федеральной службы исполнения наказаний.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, на заседании парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции 16 сентября этот проект был одобрен.

Фото: pixabay.com

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