Сквер «Кировский» обновят с учетом мнения новосибирцев

Власти Новосибирска намерены провести благоустройство сквера «Кировский». Он расположен в левобережной части города.

Для подготовки плана работ будет проведено обсуждение проекта благоустройства сквера с участием новосибирцев. Оно продлится в электронной форме до 30 сентября.

«Горожане могут пройти опрос, результаты которого помогут разработчикам проекта понять, как используется территория на данный момент, и предложить наиболее удачные архитектурные решения», - пояснили в пресс-центре мэрии.

«Кировский» находится в одноименном районе города у здания районной администрации на ул. Петухова, 18. Его площадь составляет около 2 га.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе МКУ «Горзеленхоз» приступило к благоустройству сквера «Водник» у Сибирского государственного университета водного транспорта в центре Новосибирска. Площадь сквера будет расширена. В его состав войдет участок, расположенный между вузом и зданием консерватории.

Фото: страница «Зеленый Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»