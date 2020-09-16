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Сквер «Кировский» обновят с учетом мнения новосибирцев

Главная Общество
Новосибирск
16:16 16 Сентября 2020
благоустройство, обсуждение, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирска намерены провести благоустройство сквера «Кировский». Он расположен в левобережной части города.

Для подготовки плана работ будет проведено обсуждение проекта благоустройства сквера с участием новосибирцев. Оно продлится в электронной форме до 30 сентября.

«Горожане могут пройти опрос, результаты которого помогут разработчикам проекта понять, как используется территория на данный момент, и предложить наиболее удачные архитектурные решения», - пояснили в пресс-центре мэрии.  

«Кировский» находится в одноименном районе города у здания районной администрации на ул. Петухова, 18. Его площадь составляет около 2 га.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе МКУ «Горзеленхоз» приступило к благоустройству сквера «Водник» у Сибирского государственного университета водного транспорта в центре Новосибирска. Площадь сквера будет расширена. В его состав войдет участок, расположенный между вузом и зданием консерватории.

Фото: страница «Зеленый Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

 

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