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Число выздоровевших после COVID-19 новосибирских пациентов превысило 11 тыс.

Главная Общество
Новосибирск
13:26 16 Сентября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области число выздоровевших после COVID-19 больных превысило 11 тыс. Об этом говорится в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки болезнь победили еще 82 новосибирца. Это заметно больше, чем число зарегистрированных за день новых случаев заболевания – 53. Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 12 260 жителей региона (включая приезжих, у которых диагноз подтвердился в Новосибирской области).

В оперативном штабе также сообщили о смерти еще трех пациентов. Это мужчины в возрасте 44 и 72 года, а также 85-летняя женщина. Всего в регионе от COVID-19 умер 401 человек.

Вчера ТАСС сообщил о том, что КГБУЗ «Городская больница №2, г. Бийск» в Алтайском крае временно приостановило прием пациентов в стационар. Такое решение было принято после того, как в медицинском учреждении зарегистрировали почти 30 случаев заболевания COVID-19. Всего в крае число случаев заражения подходит к 12,7 тыс.

В Кемеровской области по итогам вчерашнего дня число случаев заболевания коронавирусом превысило отметку в 8 тыс.  

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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