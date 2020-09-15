В Новосибирской области расплодились дикие утки

Количество диких уток в Новосибирской области в этом году резко выросло. Причинами специалисты называют особенные климатические условия и запрет весенней охоты.

По данным заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрия Марченко, количество уток выросло более, чем в полтора раза – с 1 млн до 1,6 млн.

В этом году теплый сезон начался значительно раньше. Кроме того, как писали Sibnovosti.ru, весенняя охота была запрещена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сроки охоты осенью на водоплавающую дичь в этом году установлены с 29 августа по 15 ноября.

Ранее сообщалось, что в Омской области с 2016 по 2020 год в 2,2 раза увеличилось количество лосей. А популяция косуль выросла с 22 тыс. до 37 тыс. особей. Причиной такого роста власти региона называют эффективную борьбу с браконьерами.