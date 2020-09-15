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В Новосибирской области расплодились дикие утки

Главная Общество
Новосибирск
17:28 15 Сентября 2020
охотник, министерство, климат
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Количество диких уток в Новосибирской области в этом году резко выросло. Причинами специалисты называют особенные климатические условия и запрет весенней охоты.

По данным заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрия Марченко, количество уток выросло более, чем в полтора раза – с 1 млн до 1,6 млн.

В этом году теплый сезон начался значительно раньше. Кроме того, как писали Sibnovosti.ru, весенняя охота была запрещена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.  Сроки охоты осенью на водоплавающую дичь в этом году установлены с 29 августа по 15 ноября.

Ранее сообщалось, что в Омской области с 2016 по 2020 год в 2,2 раза увеличилось количество лосей. А популяция косуль выросла с 22 тыс. до 37 тыс. особей. Причиной такого роста власти региона называют эффективную борьбу с браконьерами.  

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