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Вышел 26 выпуск программы «Встречи с издателем»

Главная Общество
Новосибирск
13:05 15 Сентября 2020
программа, книга, китай, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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В 26-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем  с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Аллой Верченко книгу «Участие СССР в реконструкции и строительстве «156 производственных объектов" в КНР в 1950-е годы».

На фоне стремительного экономического подъема Китая имеет место тенденция к более глубокому изучению китайской экономики и советско-китайского сотрудничества в 1950-е годы, в течение которых были заложены основы индустриализации страны. О системе взаимодействия между СССР и КНР в 50-е годы прошлого века; грандиозных событиях подъема экономики Китае в середине прошлого века и человеческом факторе  в процессе создания базовых предпосылок «большого скачка» - в 26 выпуске проекта «Встречи с издателем».

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