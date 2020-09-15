Вышел 26 выпуск программы «Встречи с издателем»

В 26-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Аллой Верченко книгу «Участие СССР в реконструкции и строительстве «156 производственных объектов" в КНР в 1950-е годы».

На фоне стремительного экономического подъема Китая имеет место тенденция к более глубокому изучению китайской экономики и советско-китайского сотрудничества в 1950-е годы, в течение которых были заложены основы индустриализации страны. О системе взаимодействия между СССР и КНР в 50-е годы прошлого века; грандиозных событиях подъема экономики Китае в середине прошлого века и человеческом факторе в процессе создания базовых предпосылок «большого скачка» - в 26 выпуске проекта «Встречи с издателем».