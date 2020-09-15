COVID-19 в Новосибирской области: по 59 зараженных и выздоровевших за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 сравнялось с числом выздоровевших пациентов. Последние данные об эпидемиологической ситуации представил региональный оперативный штаб.

Согласно сообщению штаба, за последний день зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Их общее количество с начала эпидемии достигло 12 207. Количество выздоровевших пациентов теперь составляет 10 934.

«Скончалась еще одна женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 398 человек», - добавили в оперативном штабе.

Выросло число новосибирских пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Оно достигло семи.

В соседней Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано сразу 126 случаев заражения COVID-19. 42 из них – в Новокузнецке.

Фото: pixabay.com