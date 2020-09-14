Россиянам требуется отдых после отпуска

Большинство россиян (75,9%) признались, что им необходимы дополнительные выходные дни после отпуска, чтобы войти в привычный ритм. Об этом сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

При этом в начале сентября граждане заявляли, что согласились бы работать без выходных и отпусков за весьма значительное вознаграждение – в среднем 64 млн руб. в месяц. Как сообщало ОТР, столь высокие цифры россияне связали с бесценным свободным временем.

По данным исследования, четверть опрошенных заявили, что не нуждаются в дополнительном отдыхе после отпуска. Для них подобные выходные будут лишними. Вместе с тем 46% респондентов рассказали, что им потребуется несколько дней, чтобы полноценно включиться в работу, 31% – для этого потребуется до четырех дней, еще 15% – до семи дней.

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