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Новосибирский оперативный штаб подготовил сводку по COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
12:55 14 Сентября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области за минувшие сутки не изменилась. В регионе зарегистрировано еще 55 случаев заболевания COVID-19.

В результате общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 12 148. По данным областного оперативного штаба, число выздоровевших за последний день пациентов также выросло, но не столь заметно – на 19. Всего болезнь уже победили 10 875 новосибирских пациентов.

«Скончались еще три пациента – женщины в возрасте 67 лет, 69 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 397 человек», - добавили в оперативном штабе.

Согласно его данным, в настоящее время в отделениях реанимации находится 43 человека с коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов.

В соседней Кемеровской области число случаев заражения продолжает расти. За минувшие сутки там было зарегистрировано уже 115 случаев заболевания (всего – 7 809).

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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