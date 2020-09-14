В центре Новосибирска обновят сквер «Водник»

Сегодня МКУ «Горзеленхоз» приступает к благоустройству еще одного сквера в центре Новосибирска. «Водник» расположен у Сибирского государственного университета водного транспорта.

В подготовительные работы входят, помимо прочего, очистка территории от поросли, замена всех кленов на новые деревья и уборка аварийной акации. Согласно плану благоустройства, до конца недели здесь будут высажены пять елей, кустарники из дерна, барбарис и т. д.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, площадь сквера будет расширена. В его состав войдет участок, расположенный между вузом и зданием консерватории.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году пройдут работы по обустройству сквера за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета. Здесь высадят новые растения, а также заменят покрытия дорожек. В сквере Героев Революции в высадят около 80 лип. Ранее здесь снесли аварийные тополя.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска