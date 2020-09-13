В России проходит Единый день голосования

В России 13 сентября проходит Единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс мандатов и выборных должностей. В частности, в 18 субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах глав должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Глав регионов, в частности, избирают в Иркутской области, на Камчатке и в Еврейском автономном округе. В Новосибирской области проходят выборы в заксобрание региона и горсовет Новосибирска. В Красноярском крае – муниципальные выборы.

Камчатка и Еврейская автономная область

На Камчатке за пост губернатора борются пять кандидатов: Дмитрий Бобровских от партии «Справедливая Россия», Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от «Патриотов России», самовыдвиженец Владимир Солодов и представитель Партии роста Максим Близнюков.

Также на Камчатке проходят выборы глав и депутатов в 12 районах и городских округах.

В Еврейской автономной области (ЕАО) на пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио губернатора Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»), представитель партии «Родина» Борис Тихонов, Роман Куземский от партии «Патриоты России», кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин («Справедливая Россия»). Помимо выборов главы региона в области проходят и муниципальные выборы – всего 18 избирательных кампаний разного уровня.

Иркутская область

Иркутская область выбирает губернатора. На данный пост претендуют пять кандидатов: врио губернатора области Игорь Кобзев (самовыдвижение), вице-спикер областного парламента Лариса Егорова («Справедливая Россия»), глава регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, проректор ИРНИТУ Геннадий Щадов (КПСС) и депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).

Новосибирская область и Красноярский край

В Новосибирской области проходят выборы в заксобрание региона и горсовет Новосибирска. В ходе досрочного голосования отдельные жалобы, которые предстоит рассмотреть ЦИК, поступили от представителей КПРФ в Новосибирской области.

В Красноярском крае предстоит избрать 65 глав сельских и городских поселений. Также выборы проходят в представительные органы власти 35 муниципальных районов, 3 муниципальных округов, 11 городских округов, 21 городского поселения и более 350 сельских поселений. Жители Ачинска и Норильска выбирают двух новых депутатов заксобрания.

Наблюдатели

За процессом голосования в регионах наблюдают более 56 тыс человек.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК предоставил беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами. «Мы предоставили беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса, партий, самовыдвиженцев для наблюдения. Мы широко распахнули наши двери. У всех вас есть возможность участвовать в наблюдении, никого не отвергаем», - сказала Памфилова.