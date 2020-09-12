Эксперты: решить проблему с наркоманией в РФ пока не удается

В России 7,5 млн человек употребляют наркотики. При этом увеличение в основном идет по числу потребителей, а не наркоторговцев.

В эфире «Общественного телевидения России» эксперты обсудили, почему борьба с наркоманией, которая ведется уже на протяжении многих лет, до сих пор не решила эту проблему.

Член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий рассказал, что из статистических 7,5 млн наркоманов на постоянной основе только 2 млн человек принимают запрещенные вещества.

По его словам, все эти люди являются фактическими преступниками, поскольку статьи УК РФ за распространение, хранение, скупку и иные сделки, связанные с наркотиками, «никто не отменял». Винницкий отметил, что изолировать от общества всех наркоманов невозможно.

«Мы не можем посадить за колючую проволоку 7,5 млн человек. Это невозможно ни физически, ни с правовой точки зрения», – сказал он.

В качестве мягкого решения проблемы отдельные эксперты предлагают возродить в современной России профилактории, но, по словам Винницкого, многолетние обсуждения этой меры ситуацию не улучшили.

В свою очередь врач-нарколог Михаил Зобин скептически отнесся к принудительным методам лечения.

«Людей, которые приходят лечиться добровольно, вылечить совсем непросто, чего уж говорить о том, чтобы вылечить человека против его воли. Я не вижу таких возможностей», – сказал он.

Врач обратил внимание на практики других стран, которые все меньше прибегают к наказаниям и запретам, а ищут альтернативы. Что касается медицинских программ (в т.ч. заместительной терапии), то Зорин признал их несостоятельность после многолетних обсуждений.