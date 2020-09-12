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В российские регионы направили первую партию вакцины от COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
12:43 12 Сентября 2020
россия, регионы, вакцинация, лекарство, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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В российские регионы направили первую партию вакцины от COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«Первая партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы», - проинформировали в Минздраве.

«Спутник V» была официально зарегистрирована в прошлом месяце и стала первой вакциной от коронавируса в мире.

В настоящее время продолжается тестирование вакцины. Широкая вакцинация от COVID-19 начнется в России по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.

Между тем, как показал опрос, проведенный дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, почти половина россиян не планируют делать прививку от коронавируса или намерены подождать до следующего года.

Фото yandex.ru

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