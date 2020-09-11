Отправленным на «удаленку» ученикам могут дать скидку на домашний интернет

Родителям, дети которых вынуждены учиться дома из-за распространения коронавирусной инфекции, предложили дать скидку до 50% на интернет. Как сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР), с такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Иван Сухарев.

По данным ОТР, локальные вспышки COVID-19 в школах с начала учебного года фиксируют в Санкт-Петербурге, Саратовской и Свердловской областях, а также в Бурятии и на Сахалине. Ряд школ закрыли, отдельные классы переведены на удаленный режим обучения.

Автор предложения считает, что семьям стоит предоставить льготы в виде скидки до 50% от используемого тарифа. Но не более 500 руб. в месяц.

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