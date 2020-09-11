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Трамваи в розах: в Новосибирске обустраивают сквер у НОВАТа

Главная Общество
Новосибирск
16:44 11 Сентября 2020
благоустройство, театр, трамвай
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году пройдут работы по обустройству сквера за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета (НОВАТ). Здесь высадят новые растения, а также заменят покрытия дорожек.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, вдоль трамвайных путей высадят живую изгородь из 100 роз. Кроме того, в сквере появятся новые крупномерные деревья, кустарники и другие цветущие растения.

Согласно проекту, подготовленному архитектурной мастерской «Адаптик-А», на этом участке сохранится скейт-площадка. Для нее сделают новое бетонное основание, а для освещения установят мачты.

«В качестве арт-объекта архитекторы предложили установить трамвай, который станет достопримечательностью и местом встреч молодых скейтеров», - отметили в пресс-центре мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе в сквере Героев Революции в самом центре Новосибирска начали высаживать липы. Всего здесь высадят около 80 этих деревьев. До ноября муниципальные власти намерены провести торги по отбору подрядчика благоустройства Заельцовского парка. Работы там начнутся в будущем году.

Фото: pixabay.com

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