В Новосибирской области число заболевших COVID-19 подходит к 12 тыс.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области вплотную подошло к отметке в 12 тыс. Об этом говорится в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

По его данным, за минувшие сутки в области зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19. В результате их общее количество достигло 11 994. Очевидно, что по итогам 11 сентября показатель в 12 тыс. будет превышен.

За последний день выздоровели после коронавируса 63 пациента. Таким образом, всего победили болезнь 10 775 новосибирцев.

«Скончались еще два пациента – мужчина в возрасте 49 лет и женщина, ей было 52 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 389 человек», - привели последние данные в оперативном штабе.

В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано 93 новых случаев болезни (всего – 7 492). В Алтайском крае – 63 новых заболевших (всего – 12 405). Данные по Омской области региональный штаб обновил вчера вечером. По его данным, к вечеру 10 сентября число заболевших омичей выросло на 55 и достигло 9 779.

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