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В школах могут ввести новые требования по допуску к урокам физкультуры

Главная Общество
Новосибирск
17:21 10 Сентября 2020
школа, законопроект, несчастный случай
Автор: Sibnovosti.ru
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В российских школах могут ввести новые правила допуска детей к урокам физкультуры. Два соответствующих законопроекта сейчас разрабатывают в комитете Госдумы РФ по охране здоровья, сообщает «Общественное телевидение России».

Поводом для работы над этими документами послужили несчастные случаи, которые периодически происходят в стенах учебных заведений. Большинство из них - на переменах и уроках физкультуры. Отмечается, что в российских школах ежегодно фиксируется около 20 тыс. ЧП, в которых страдают школьники. К счастью, большинство происшествий обходятся без летальных исходов.

Один из разрабатываемых законопроектов обяжет родителей передавать в школу сведения о здоровье ребенка.

«Отсутствие эффективного взаимодействия между врачами, учителями и родителями порождает массу проблем», - заявил один из авторов документа, председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По его словам, иногда родители не сообщают в школу о проблемах со здоровьем у детей и в итоге для них не создаются специальные условия по учебе, питанию, занятиям спортом. Если законопроект будет одобрен, то допускать школьников к урокам физкультуры будут строго с учетом их состояния здоровья.

Вторая инициатива повысит статус школьных медработников. По мнению авторов законопроекта, медики должны стать членами педсовета и перестать быть «вспомогательным персоналом» в учебных заведениях.

Фото: pixabay.com

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