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Новосибирским театрам и кинотеатрам сняли ограничения по числу зрителей с 12 сентября

Главная Общество
Новосибирск
13:02 10 Сентября 2020
вирус, пациент, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 56 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровело за это время 72 пациента.

Всего, по данным регионального оперативного штаба, число заболевших коронавирусом новосибирцев с начала эпидемии выросло до 11 941. При сохранении тенденции отметка в 12 тыс. будет превышена к концу этой рабочей недели.

В оперативном штабе также сообщили о трех новых жертвах COVID-19. В их числе мужчины в возрасте 56 лет и 73 года, а также 64-летняя  женщина. Всего в регионе от коронавируса умерли 387 человек.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, новосибирский губернатор Андрей Травников подписал постановление областного правительства о возобновлении работы театров, кинотеатров и концертных организаций без ограничения числе зрителей с 12 сентября. Для спортивных соревнований сохраняется ограничение – не более 25% занятых мест на стадионе.

«Для нас рубеж – 14-е число, когда пройдут две недели с начала учебного года – время максимальной эпиднагрузки. Если ничего принципиально не поменяется, мы будем готовить решение об увеличении количества болельщиков на трибунах», - сказал глава региона.

Фото: pixabay.com

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