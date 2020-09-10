Выборы в Новосибирске несовместимы со школьными уроками

Значительная часть школьников Новосибирска 11 и 12 сентября проведет дома. Соответствующее решение принял сегодня департамент образования мэрии.

Напомним, с 11 по 13 сентября в Новосибирской области пойдут выборы депутатов областного законодательного собрания и горсовета Новосибирска. Большинство избирательных участков находятся в учебных заведениях.

Для учеников таких школ 11 и 12 сентября объявлены «днями самоподготовки и внеурочной деятельности». При этом в пресс-центре мэрии ссылаются на соответствующее письмо министерства образования Новосибирской области от 28 августа.

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