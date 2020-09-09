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В Новосибирской области за сутки выздоровели после COVID-19 59 пациентов

Главная Общество
Новосибирск
12:52 9 Сентября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Оперативный штаб Новосибирской области не зафиксировал изменения эпидемиологической ситуации в регионе за прошедшие сутки. Вновь число новых случаев заболевания COVID-19 превысило 50.

Общее число заболевших с начала эпидемии коронавирусной инфекции увеличилось на 56 и достигло 11 885. Выздоровевших пациентов за последний день немного больше – 59 (всего - 10 640).

Согласно сообщению оперативного штаба, в Новосибирской области скончались еще три пациента. Это мужчины в возрасте 59 лет и 64 года, а также 61-летняя женщина. Всего в регионе от коронавируса умерли 384 человека.

«В отделениях реанимации находятся 38 человек. На ИВЛ – два пациента», - говорится также в сегодняшней сводке штаба.

Тем временем, в Новосибирской области стартовала прививочная кампания от гриппа. По данным министерства здравоохранения региона, в этом году необходимо привить против гриппа 60% новосибирцев – 1,7 млн человек.

Фото: pixabay.com

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