В Новосибирске обнаружили источник загрязнения реки Тулы

Причиной загрязнения реки Тулы и гибели рыбы в Новосибирске стали сливы загрязненных вод через выпуск коллектора на ул. Эстонской,14. К такому выводу пришли специалисты МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» по итогам проведенной проверки.

«Слив производится практически ежедневно ассенизационными машинами, принадлежащими неустановленным лицам. Зафиксирована прямая связь между отмеченными фактами несанкционированного слива в колодец – и неоднократными случаями сброса в реку Тула через выпуск коллектора №39 сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, многократно превышающими рыбохозяйственные нормативы», - привел выводы специалистов муниципального предприятия пресс-центр мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года появились сообщения о массовой гибели рыбы в Туле, протекающей в левобережной части Новосибирска. На фото, размещенных в соцсетях, видно, что воды реки периодически приобретают «молочный» цвет.

Согласно результатам проверки, в сточных водах зафиксированы многократные превышения над рыбохозяйственными нормативами концентраций алюминия, меди, марганца, железа, нефтепродуктов и др. В связи с этим мэрия намерена обратится в полицию в прокуратуру.

Фото: пресс-центр мэрии Тулы