Самую высокую зарплату в России платят на самом востоке страны

В первом полугодии 2020 года самая высокая средняя заработная плата в России зафиксирована в Чукотском автономном округе (АО) - 116,5 тыс. руб. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

В Ямало-Ненецком АО зарегистрирована вторая по размеру номинальная среднемесячная зарплата - 113 тыс. руб. На третьем месте - Москва (96,8 тыс. руб.). Далее идут Магаданская область и Ненецкий АО.

В десятку регионов с высокими зарплатами вошли также Сахалинская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО и Республика Саха (Якутия).

В свою очередь, самые низкие зарплаты обнаружены в Ивановской области (27,6 тыс. руб.), Алтайском крае (28,7 тыс.) и ряде республик Северного Кавказа.

Ранее ОТР сообщало, что с 1 октября зарплату работников бюджетной сферы проиндексируют на 3%. Эта мера коснется работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников государственных органов, исполнительной власти и гражданского персонала войсковых частей, дипломатических работников МИДа и дипломатических представительств.

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