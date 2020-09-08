Оренбургские мотоциклы проверили на уровень шума

Уровень шума каждого третьего проверенного мотоцикла в Оренбурге оказался выше допустимого. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте управления МВД России по Оренбургской области.

Проверку провели сотрудники Госавтоинспекции. Она прошла с 4 по 6 сентября. При этом использовался специальный прибор - шумомер.

«Зачастую мотоциклисты вносят изменения в конструкцию транспортных средств без разрешения ГИБДД (устанавливают на свой транспорт усиливающие шумовые устройства), чем доставляют неудобства горожанам, особенно в вечернее и ночное время», - объяснили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, после проверки 15 мототранспортных средств было составлено пять административных материалов по ст. 8.23 КоАП РФ (эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума).

Фото: сайт управления МВД России по Оренбургской области