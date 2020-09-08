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В программе «Встречи с издателем» обсудили книгу «Холодная война между США и СССР»

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Новосибирск
16:22 8 Сентября 2020
автор, издание, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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В 25-м выпуске проекта обсуждаем книгу «Холодная война между США и СССР (1945-1991 гг.) Очерки истории».

После окончания Второй мировой войны, когда бывшие военные союзники стали лидерами биполярного мира, советско-американские отношения определяли развитие международных отношений. Между ними развернулось противоборство под непримиримыми идеологическими лозунгами.

Гонка ядерных вооружений и противостояние США и СССР в региональных конфликтах в 1945-1991 гг.; конфликт между двумя гигантами, от которого напрямую зависели судьбы многих государств и народов в различных регионах планеты - от Центральной и Восточной Европы до Дальнего Востока, от Африканского Рога до Центральной Америки и диалог между двумя ядерными «супердержавами», от которого зависело физическое выживание всего человечества обсудим в 25-м выпуске проекта «Встречи с издателем» с автором книги доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Батюком. И, конечно, поговорим о том, кто и когда поставил точку в этом противостоянии и почему спустя десятилетия после окончания холодной войны эта точка превратилась в многоточие.

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