Три пациента с COVID-19 скончались в Новосибирской области

В Новосибирской области вновь зарегистрировали случаи смерти пациентов с COVID-19. Число летальных исходов болезни в регионе выросло за сутки до 381.

«Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 72 года и 81 год, и женщина в возрасте 60 лет», - говорится в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

Напомним, вчера впервые за долгое время штаб сообщил о том, что за последний день не зарегистрировано ни одной смерти пациента с COVID-19.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией новосибирцев выросло на 52 и достигло 11 829. Выздоровело же 63 пациента (всего – 10 581). Также в штабе отметили, что подключенными к аппаратам ИВЛ остаются три пациента.

Сегодня власти Новосибирской области объявили о том, что во второй декаде сентября в регионе откроются театры, кинотеатры и концертные залы.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия