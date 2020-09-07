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Ретромобили припарковались под Новосибирском

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Новосибирск
19:22 7 Сентября 2020
автомобиль, музей, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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На окраине Новосибирска открылся новый музей. В нем собрана коллекция российской и советской техники. Это более 30 автомобилей, мотоциклов и т. д. В числе экспонатов реплика автомобиля марки «Руссо-Балт», уменьшенные копии самолета конструкции Игоря Сикорского и паровоза Черепановых. По данным министерства культуры Новосибирской области, музей открыт по инициативе региональной общественной организации «Клуб любителей старинной автомототехники «Ретротехника». Он располагается на Мочищенском шоссе, 1/1.

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области, страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

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