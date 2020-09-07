День без жертв: в Новосибирской области ни одной смерти от COVID-19 за сутки

В Новосибирской области впервые за долгое время за сутки никто не умер от COVID-19. Число летальных случаев исхода болезни осталось на отметке в 378.

По данным регионального оперативного штаба, за последний день зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом. Их общее количество с начала эпидемии достигло 11 777.Количество выздоровевших пациентов в регионе растет тем же темпом. За минувшие сутки болезнь победили 48 человек. Их общее количество достигло 10 518.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников предложил начать раньше обычного отопительный сезон в Новосибирске. По его мнению, это снизит риски распространения сезонных заболеваний.

Тем временем, из различных регионов приходят сообщения о случаях заражения COVID-19 в школах, которые начали работу в привычном режиме. Так, на дистанционную форму обучения вернули в связи с этим уже две школы в Читинском районе Забайкальского края и школу в кузбасском городе Междуреченске.

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