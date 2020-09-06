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Опубликованы новые данные по коронавирусу в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
13:19 6 Сентября 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирской области 6 сентября подтверждено 57 новых случаев заражений коронавирусом - всего 11 727. Полностью вылечились от инфекции 10 470 пациентов (+57 за сутки). Такие данные опубликовал оперативный штаб. 

В воскресенье зафиксировано две смерти от коронавируса - умерли две женщины в возрасте 52 года и 70 лет. Общее число летальных случаев в области - 378. 

В отделениях интенсивной терапии находятся 39 человек. На ИВЛ — три пациента.

«Всего в Новосибирской области сделано 438 687 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 502 жителя области, 37 377 человек сняты с меднаблюдения», - говорится в сообщении оперативного штаба. 

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