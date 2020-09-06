Опубликованы новые данные по коронавирусу в Новосибирской области

В Новосибирской области 6 сентября подтверждено 57 новых случаев заражений коронавирусом - всего 11 727. Полностью вылечились от инфекции 10 470 пациентов (+57 за сутки). Такие данные опубликовал оперативный штаб.

В воскресенье зафиксировано две смерти от коронавируса - умерли две женщины в возрасте 52 года и 70 лет. Общее число летальных случаев в области - 378.

В отделениях интенсивной терапии находятся 39 человек. На ИВЛ — три пациента.