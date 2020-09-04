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Число заболевших COVID-19 новосибирцев значительно превысило число выздоровевших

Главная Общество
Новосибирск
12:01 4 Сентября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области не улучшилась. Это следует из сегодняшней сводки регионального оперативного штаба.

По данным штаба, за последний день зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19. Это значительно больше, чем количество выписавшихся после болезни пациентов (37). В результате общее число заболевших коронавирусной инфекцией новосибирцев достигло 11 607, а выздоровевших - 10 324.

«Скончались еще четыре пациента: мужчины, им было 59 лет и 63 года, и женщины в возрасте 60 лет и 61 год. Всего от коронавируса в регионе умер 371 человек», - говорится в сводке.

В отделениях реанимации новосибирских медицинских учреждений находятся 35 человек, больных COVID-19.

Напомним, что режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до конца сентября. С начала этого месяца зрителям разрешили посещать спортивные соревнования на стадионах. Но они должны заполнять не более 25% мест. Вчера на встрече с новосибирским волейбольным клубом «Локомотив» губернатор Андрей Травников не исключил, что ограничения сохранятся и при старте чемпионата России по волейболу среди мужских команд в начале октября.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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