Парками Новосибирска будет управлять единая дирекция

Управлять муниципальными парками в Новосибирске будет единая дирекция. По расчетам мэрии, это позволит оптимизировать штат парков и объединить их материально-техническую базу.

«В Новосибирске 11 территорий, имеющих статус парков культуры и отдыха, большая их часть является отдельными организациями – это восемь юридических лиц. Все они располагают различными ресурсами – специалистами, техникой. Чтобы эффективно ими распоряжаться, принято решение создать единую дирекцию, одно юридическое лицо», - пояснил сегодня мэр Анатолий Локоть.

Согласно плану городской администрации, объединенный юридический отдел займется разработкой и внедрением единого подхода к работе арендаторов в парках и ценообразованию. Единая техническая служба станет ответственной за состояние сетей и коммуникаций во всех парках. В структуре дирекции появится также специализированный отдел, занимающийся зелеными насаждениями, где будут работать агрономы, садовники, ландшафтные дизайнеры и специалисты по уходу.

Документ о создании дирекции в настоящее время еще готовится.