Скончались еще три новосибирца с COVID-19

Три пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Новосибирской области. Общее число летальных случаев исхода болезни в регионе с начала эпидемии достигло 367.

В региональном оперативном штабе уточнили, что за последний день умерли трое мужчин. Двоим из них было 65 лет, третьему – 80.

Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области достигло 11 551 (плюс 50 за минувшие сутки). Выздоровело же 10 287 пациентов с диагнозом COVID-19. Здесь прирост за день составил 58 человек.

В соседней Кемеровской области за сутки зарегистрировано 90 случаев заболевания. Со ссылкой на администрацию Таштагольского района «Интерфакс-Сибирь» сообщил о том, что на карантин ушла вся администрация поселка Мундыбаш. Это произошло после того, как коронавирус выявили у одного из сотрудников.

В Алтайском крае зарегистрировано 64 новых случая заболевания. Общее количество таких случаев при сохранении тенденции к концу недели превысит отметку в 12 тыс.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области