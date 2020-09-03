Эксперт: программу «туристического кэшбэка» можно расширять за счет не самых популярных направлений

В России завершился первый эксперимент в рамках программы «туристического кэшбека», когда государство взяло на себя обязательства по компенсации части расходов россиянам на туристические поездки внутри страны. В рамках программы туристы смогли (смогут) получить компенсацию средств за поездку по России в размере от 5 до 15 тыс рублей. Обязательное условие программы: все бронирования и оплата должны быть совершены с использованием платежной карты «Мир».

Программу, которая реализовалась в период с 21 по 27 августа, уже признали успешной, и не исключили, что в будущем она может быть повторена.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, по предварительным данным, в рамках реализации «туристического кешбэка» россияне приобрели внутренних туров на 1,4 млрд рублей.

«Программа направлена на стимулирование внутреннего туризма и помощь россиянам в период коронавируса. Не смотря на хороший результат и востребованность программы, она может только точечно решить проблемы туристической отрасли, которая столкнулась с небывалым кризисом из-за пандемии. Однако коронавирус – это только одна из проблем данного сектора. Так или иначе, главной преградой на пути развития внутреннего туризма остается развитие современной и конкурентоспособной инфраструктуры», - заявил Sibnovosti.ru социальный предприниматель и инвестор, эксперт в области развития территорий Артур Александрович Волошин.

«Обнадеживают прозвучавшие заявления, что данная программа может получить развитие в дальнейшем. И здесь, на мой взгляд, стоит уделить особое внимание не раскрученным направлениям, таким как Краснодарский край, Крым и Ставрополье, а менее популярным. Это позволит стимулировать развитие других регионов России и туризма в них», - отметил эксперт.

«Если посмотреть на центральную Россию, она не ограничивается городами и памятниками «Золотого кольца». Есть много других интересных и красивых регионов. Например, Орловская область - это где-то недооцененное направление. Это не только красивые пейзажи, Ока, родина Ивана Сергеевича Тургенева. Здесь располагается и национальный парк «Орловское полесье», древние монастыри и много других интересных мест», - добавил Артур Волошин.

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