Миграция сократила население в половине сибирских регионов

Миграционные процессы по-разному сказываются на демографической ситуации в регионах Сибирского федерального округа (СФО). В половине из них в первом полугодии 2020 года зафиксирована миграционная убыль населения, в другой половине, напротив, прирост.

Итоги исследования периода с января по июнь опубликовал Новосибирскстат. По его данным, общая миграционная убыль в СФО составила 6,1 тыс. человек. Как писали Sibnovosti.ru, по итогам первого квартала этот показатель был равен «минус 3,8 тыс.».

Из-за переездов снизилась численность населения в Красноярском и Алтайском краях, а также в Омской, Томской и Иркутской областях. Наибольшие потери из-за миграции понесли Омская (3,6 тыс. человек) и Томская (3,2 тыс.) области.

Также в пяти регионах численность населения из-за миграции выросла. Больше всего в Кемеровской области (на 1,4 тыс. человек) и в Республике Тува (на 1,1 тыс.).

Что касается рождаемости, то ее спад в первом полугодии Новосибирскстат отметил во всех регионах СФО. Число родившихся в округе за этот период составило 81,2 тыс. младенцев, что на 7 тыс. (7,9%) меньше, чем в январе-июне 2019-го.